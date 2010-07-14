Курси валют у банках Харкова

Долар 7,866 - 7,87

Харків. 14 липня. УНІАН. На 14 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8664 (продаж - 7,871 грн.), євро - 10 грн. (10,1 грн.), Базис - 7,866 (7,908), 9,89 (10,01), Реал-банк - 7,87 (7,906), 9,92 (10,05) відповідно. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.2200 (на 13 липня – 790.3200) 100 EUR – 993.2275 (на 13 липня – 993.5903) 10 RUR – 2.5611 (на 13 липня – 2.5591)

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