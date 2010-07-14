Харківщина виконує взяті до Євро-2012 зобов'язання - Добкін

Харків. 14 липня. УНІАН. Харківщина крок за кроком виконуємо взяті на себе зобов`язання з підготовки області до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час чергового засідання оргкомітету з підготовки та проведення в Харкові Євро-2012, яке пройшло 13 липня в Будинку рад.

«Незважаючи на тимчасові труднощі і проблеми, ми з Вами крок за кроком виконуємо взяті на себе зобов`язання з підготовки Харкова і області до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу», - сказав М.ДОБКІН.

Як було підкреслено на нараді, експертами УЄФА, зокрема її президентом Мішелем ПЛАТІНІ у ході його візиту до Харкова, була відзначена позитивна динаміка підготовки міста до Євро-2012.

Спільна робота обласної держадміністрації та Харківської міськради, згідно з вимогами та рекомендаціями УЄФА, спрямована на подальший розвиток інфраструктури регіону, повідомляє прес-служба ОДА. Насамперед, вона пов`язана з реконструкцією та будівництвом спортивних об`єктів, розвитком транспортної інфраструктури, забезпеченням високого рівня послуг з розміщення учасників і гостей та створення безпечних умов їх перебування під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.