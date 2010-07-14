У Москві застрелено 27-річну громадянку України

22:44, 14 липня 2010
Харьків
0 0

В квартирі на Волгоградському пр-ті

Харків. 14 липня. УНІАН. У Москві порушено кримінальну справу за фактом убивства громадянки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі слідчого комітету при прокуратурі РФ.

«Сьогодні о 15 годині 20 хвилин в одній із квартир житлового будинку, що по Волгоградському проспекті у місті Москві, виявлено тіло 27-річної громадянки України з вогнепальним пораненням живота», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом Слідчим відділом по Таганському районі Слідчого комітету по місту Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.105 Кримінального кодексу РФ (убивство) і ч.1 ст.222 КК РФ (незаконний обіг зброї). На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину. Розслідування кримінальної справи триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter