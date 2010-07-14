У Москві застрелено 27-річну громадянку України

Харків. 14 липня. УНІАН. У Москві порушено кримінальну справу за фактом убивства громадянки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі слідчого комітету при прокуратурі РФ.

«Сьогодні о 15 годині 20 хвилин в одній із квартир житлового будинку, що по Волгоградському проспекті у місті Москві, виявлено тіло 27-річної громадянки України з вогнепальним пораненням живота», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом Слідчим відділом по Таганському районі Слідчого комітету по місту Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.105 Кримінального кодексу РФ (убивство) і ч.1 ст.222 КК РФ (незаконний обіг зброї). На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину. Розслідування кримінальної справи триває.