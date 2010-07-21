У четвер в Україні 34°, місцями до 37°

Харків. 21 липня. УНІАН. Завтра в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 26°; вдень у західних областях 26-31°, на решті території 30-34°, місцями 35-37°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у більшості західних областей, місцями у Криму та Приазов`ї очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний (на заході південно-східний), 5-10 м/с.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 35°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 35°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-28°, у Дніпрі біля Києва 28°.