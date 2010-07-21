В інтернеті з’явився двійник сайту Харківської міськради

Харків. 21 липня. УНІАН. В інтернеті з’явився двійник офіційного сайту Харківської міської ради під назвою «Офіційний сервер Харківської окупаційної влади».

Як передає кореспондент УНІАН, сайт-двійник майже повістю зберігає структуру прототипу, включаючи і схожість електронної адреси. Вона відрізняються лише одним символом: c1ty.kharkov.uaзамість city.kharkov.ua.

Сайт-двійник виходить російською мовою, носить пародійний характер і має трохи спрощений вигляд. Він насичений фотографіями, агітаційними матеріалами з критикою нинішньої влади міста.

Зокрема, рубрика «Документи» має такі сторінки: «О сайте», «Судебник материалы», «Харьковский концлагерь культуры и отдыха им. Горького», «Для вас, малыши!», «Акции и пикеты», «Оккупанты Харькова глазами мирового сообщества».

«Цей сайт покликаний замінити застарілий і брехливий сайт http://city.kharkov.ua. На цьому сайті ви знайдете те, чого ніколи не знайдете на прототипі: правду», - заявляють творці пародійного сайту-двійника.

Водночас, цими днями офіційний (справжній) сайт Харківської міськради повністю обновив свій дизайн.