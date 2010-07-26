У Харкові в один день з вікон випали двоє дітей

Харків. 26 липня. УНІАН. У Харкові з вікна квартири на 4-му поверсі випала чотирирічна дівчинка. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, того ж дня в іншому районі Харкова з вікна 2-го поверху випав 3-річний хлопчик. З численними травмами у тяжкому стані він був доправлений «швидкою допомогою» до відділення реанімації.

За даними ЦГЗ, обидва нещасні випадки, що сталися наприкінці минулого тижня, трапилися через москитні сітки на вікнах квартир, оскільки діти не розуміють небезпеки.