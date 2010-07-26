Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,87

Харків. 26 липня. УНІАН. На 26 липня такі комерційні банки Харкова встановили курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8637 (продаж - 7,868 грн.), євро - 10,19 грн. (10,25 грн.), Базис - 7,86 (7,9), 10,1 (10,21), Реал-банк - 7,87 (7,91), 10,1 (10,23) відповідно. Національний банк України на 26 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 789.6000 (на 23 липня – 789.7000) 100 EUR – 1018.3471 (на 23 липня – 1014.7645) 10 RUR – 2.5987 (на 23 липня – 2.5874).

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