Харків відвідає інспекція УЄФА

Харків. 26 липня. УНІАН. 11-12 серпня в Україну з інспекційним візитом прибуде делегація високопосадовців УЄФА на чолі з генеральним секретарем УЄФА Джанні ІНФАНТІНО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі місцевого організаційного комітету Євро-2012, про це заявив сьогодні директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, візит генерального секретаря УЄФА здійснюється напередодні засідання Наглядової ради УЄФА Євро-2012, яке відбудеться наприкінці вересня в Ньоні.

Результати візиту стануть основою звіту і предметом обговорення керівництвом УЄФА.

Делегація планує ознайомитись зі станом підготовки інфраструктури до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року та обговорити з представниками українського уряду та міст-господарів хід реалізації проектів, що реалізуються в рамках підготовки до Євро-2012.

В центрі уваги експертів, серед яких також буде операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН, будуть всі складові підготовки, зокрема дотримання графіків робіт з будівництва та реконструкції аеропортів усіх міст-господарів, а також спорудження стадіонів у Києві та Львові, та створення ефективних команд з управління ключовими об’єктами.

Візит розпочнеться 11 серпня з інспекції Львова, після чого делегація вирушить в Донецьк. Наступного дня, 12 серпня, делегація відвідає Харків та Київ.