У школах Харківщини читатимуть курс православ’я

Харьков. 26 июля. УНИАН. В школах Харьковской области может появиться курс основ православия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Харьковского облсовета со ссылкой на заместителя председателя областного совета Викторию КАЗАКОВУ.

По ее словам, с инициативой введения в школах области урока, который бы знакомил учеников с основами православной культуры Слобожанщины, выступил председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ.

Она отметила, что, по данным статистики, в Харьковской области насчитывается более 52-54% верующих. Соцопросы, проведенные харьковским филиалом Института им.Горшенина, показали, что не против изучения основ православия в школе почти 75% жителей области.

По словами В.КАЗАКОВОЙ, «инициативу поддержала Харьковская облгосадминистрация, руководство которой считает, что преподавание основ православной культуры в историческом плане может быть введено в учебные планы 10-11 классов как факультативный курс. Целесообразным считается создание пилотного проекта внедрения курса в пяти школах Харьковской области и трех школах Харькова. Научно-методическое сопровождение и программа мониторинговых исследований, которые будут проводиться Харьковским областным научно-методическим институтом непрерывного образования, дадут возможность изучить целесообразность и рациональность введения курса, проблемные вопросы и приоритетные направления развития. В облгосадминистрации считают, что факультативный курс может вводиться в школах на добровольных началах, по желанию учеников и их родителей».

Как сообщает местная пресса, вопрос о необходимости введения в средних школах и вузах курса православия был поднят в ходе поездки в Харьков 26-27 мая 2010 г. предстоятеля Украинской православной церкви (Московский патриархат) митрополита Владимира и его встречи с С.ЧЕРНОВЫМ. По словам С.ЧЕРНОВА, он обсудил этот вопрос с губернатором Михаилом ДОБКИНЫМ, и они договорились, что облсовет разработает специальную программу, согласно которой с 1 сентября будет рекомендовано ввести специальный курс.