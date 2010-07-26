Майбутнє Криму вибудовує Росія

Харків. 26 липня. УНІАН. Група економістів з Росії на чолі з академіком Російської академії наук Сергієм ГЛАЗЬЄВИМ, бере участь у розробці концепції стратегії соціально-економічного розвитку Криму на запрошення уряду регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

«На першому етапі роботи ми, здебільшого, збирали аналітичну інформацію про Крим, узагальнювали її, оцінювали конкурентні переваги кримської економіки», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ на зустрічі з головою Радміну автономії Василем ДЖАРТИ.

Прем`єр Криму відзначив, що російські експерти можуть брати участь не лише у розробці стратегії, а й у реалізації після того, як стратегію буде прийнято.

«Нам потрібно створити сприятливі умови для приходу і роботи бізнесу, щоб інвестори почувалися комфортно і упевнено», - сказав глава уряду Криму.

В.ДЖАРТИ додав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив керівництву автономії створити «ефективні умови для розвитку економіки, реалізувати природний і людський потенціал Криму».

Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ раніше повідомляв, що В.ЯНУКОВИЧ планує 3 серпня провести в Криму нараду для обговорення концепції стратегічного розвитку автономної республіки.

С.ГЛАЗЬЄВ - російський політик, економіст, відповідальний секретар митної комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.