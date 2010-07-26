Завтра на сході 34-39°

Харків. 26 липня. УНІАН. Завтра, 27 липня, в Україні спека з дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях грозові дощі, місцями сильні, в Карпатах дуже сильні дощі. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 11-16°.

На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза; у східній частині та в Криму без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, у східних областях 34-39°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 18-20°, вдень близько 30°; по області вночі 17-22°, вдень - 28-33°.

Сьогодні, 26 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 26-27°, в Дніпрі біля Києва - 26°.