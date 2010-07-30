ДТП на Харківщині: загинув водій «Славути»
10:11, 30 липня 2010Харьків
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Трагедія поблизу Володимирівки
Харків. 30 липня. УНІАН. У Сахновщинському районі поблизу села Володимирівка 29 липня о 17.55 водій автомобіля «Славута» Віктор Пархоменко (1969 р.н.) не впорався з керуванням, допустив перекидання автомобіля і загинув на місці пригоди.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, учора помер у лікарні один з постраждалих в ДТП, яке сталося в Мерефі 25 липня.
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