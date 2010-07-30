ДТП на Харківщині: загинув водій «Славути»

Харків. 30 липня. УНІАН. У Сахновщинському районі поблизу села Володимирівка 29 липня о 17.55 водій автомобіля «Славута» Віктор Пархоменко (1969 р.н.) не впорався з керуванням, допустив перекидання автомобіля і загинув на місці пригоди.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, учора помер у лікарні один з постраждалих в ДТП, яке сталося в Мерефі 25 липня.