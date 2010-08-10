За несанкціоноване використання артезіанських свердловин оштрафували КП

Господарський суд Харківської області виніс рішення про примусове стягнення з КП «Побут», яке розташоване в с. Кам’янка Дворічанського району Харківської області, 22 тис. грн. за несанкціонований забір підземної води з трьох артезіанських свердловин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області, комунальне підприємство за період з 2005 по 2-й квартал 2008 року несанкціоновано забрало 163 тис. м3 води, чим завдало державі зазначених збитків.

Збитки не були сплачені добровільно, тому екоінспекція звернулася до Господарського суду Харківської області, який у квітні 2010 року виніс рішення про примусове стягнення зазначеної суми. У червні 2010 року КП «Побут», посилаючись те, що вже має заборгованість перед іншими особами, а першочерговим завданням бачить ремонт мережі водопостачання, звернулося до Суду з проханням відстрочити сплату збитків на 3 роки.

Суд відмовив боржнику у відстрочці виконання попереднього рішення й позов Державної екологічної інспекції задовольнив у повному обсязі.