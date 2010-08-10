На ремонти навчальних закладі в 2010 році передбачено 47,5 млн. грн.

На капітальні та поточні ремонти заклади дошкільної та загальної середньої освіти усіх типів та форм власності у 2010 році з різних джерел фінансування передбачено 47,5 млн. грн. – у 1,7 рази більше, ніж у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з підготовки закладів середньої освіти до нового навчального року за участю Міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА в Харкові сказав начальник Головного управління освіти і науки ОДА Роман ШАПОВАЛ.

За його словами, станом на 5 серпня освоєно майже 24 млн. грн. – на 52 % більше, ніж на цей період у минулому році. З них 9,0 млн. грн. з місцевих бюджетів використані на капітальні ремонти 68 навчальних закладів. Станом на 3 серпня виконано робіт на 5,6 млн. грн. – 62% від плану.

Р.ШАРОВАЛ зазначив, що ГУ освіти продовжує виконувати урядову програму «Шкільний автобус». Так, у 2010 році «за рахунок спонсорських коштів придбано 2 автобуси для Сахновщинського та Харківського районів», а також заплановано з бюджетів різних рівнів виділення 1,6 млн. грн. на придбання 8 шкільних автобусів великої пасажиромісткості.

Р.ШАПОВАЛ повідомив, що у регіоні функціонує 954 загальноосвітніх навчальних заклади усіх типів і форм власності, де навчається 233,8 тис. учнів. Навчання та виховання обдарованих дітей здійснюється у 143 закладах – 15% від загальної кількості шкіл області. Очікуваний обсяг прийому у 1 клас становить 21,4 тис. осіб.

«За оперативними даними станом на 1 серпня до 1-х класів зараховано 85% від прогнозованої кількості. Кількість учнів, які прийдуть до 10-х класів у порівнянні з 2009 роком збільшиться на 7,1 тис. осіб. На даний час 70,2% передбаченого контингенту учнів подали документи до 10-х класів. Різними формами позашкільної освіти охоплено майже 138 тис. чол., що становить 58,3% від загальної кількості учнів», - повідомив він.

За даними ГУ освіти, у міській місцевості показник охоплення дітей дошкільною освітою складає 65%, а у сільській місцевості – 35%. В цілому по області на 100 місцях в дошкільних навчальних закладах виховується 108 дітей (у міській місцевості – 114 чол., у сільській місцевості – 72 чол.). Нормативне перевантаження дітей спостерігається в 16 сільських районах, 3 містах обласного значення та районах Харкова.