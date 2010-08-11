Харків візьме 350 млн. грн. кредиту на закупівлю трамваїв і тролейбусів

Харківська міська рада дала згоду на здійснення запозичення до міського бюджету в розмірі 350 млн. грн. на закупівлю автобусів і тролейбусів у рамках підготовки міста до ЄВРО-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було прийнято на 46 позачерговій сесії Харківської міської ради V скликання.

За словами заступника Харківського міського голови-директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни ТАУКЕШЕВОЇ, в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу планується залучення до міського бюджету міста Харкова запозичення у формі отримання кредитної лінії у фінансовій установі.

Т.ТАУКЕШЕВА наголосила, що погашення суми кредиту планується до 30 квітня 2013 року. Кошти надходитимуть щомісяця в рівних частинах до кінця поточного року

Але, відмітила вона, остаточне рішення про здійснення позики буде залежати від умов кредитної угоди.