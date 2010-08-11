Харківська місьрада виділила 5 млн. грн. на погашення заборгованості по заробітній платі

Харківська міська рада з міського бюджету виділила 5 млн. грн. на погашення заборгованості по заробітній платі на ХКП «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили депутати на сесії Харківської міської ради.

«Програма з підтримки харківських комунальних підприємств, безумовно, не обмежується цією сумою. Ми і далі будемо намагатися в міру можливості підтримувати комунальні підприємства міста», - сказав виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.

Заступник Харківського міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна ТАУКЕШЕВА зазначила, що на сьогодні розглядається можливість виділення більшої суми для погашення заборгованості по заробітній платі на підприємстві.

За її словами, це стане можливим, якщо бюджет міста Харкова за підсумками 9 місяців буде перевиконано або за рахунок перерозподілу коштів інших статей бюджету.

Як повідомлялось раніше, на початок липня 2010 року борг по зарплаті співробітникам комунального підприємства «Міськелектротранс» становив 9,247 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2010 у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» – на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО. Тоді працівникам підприємства була частково виплачена заробітна платня.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.