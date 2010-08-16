Дніпру й Металісту загрожують санкції ФФУ

Харків. 16 серпня. УНІАН. Поведінка фанів під час матчу 6 туру Чемпіонату України з футболу «Дніпро» - «Металіст» загрожує серйозними санкціями обом клубам, пише газета «Сегодня». Стаття дисциплінарних правил ФФУ «Групові або масові дії, що порушують правила поведінки на стадіоні» передбачає штраф до 125 тис. грн. і (або) проведення трьох наступних матчів без глядачів або на стадіоні іншого міста. Очікується, що своє рішення з цього приводу дисциплінарний комітет ПЛ винесе цього тижня.

Як повідомлялося, центральний матч 6-го туру завершився скандалом. «Дніпро», яке виграло п`ять стартових поєдинків, удома поступилося «Металістові» — 0:1 (Фініньо, 56). В кінці гри, після того, як суддя відмінив своє ж рішення про узяття воріт харків`ян, на поле полетіли пляшки з водою, яблука і запальнички. Об`єктами обстрілу з боку дніпропетровських уболівальників стали судді — киянин Сергій Даньковський і його асистент Микола Васюта з Рівного.