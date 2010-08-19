Фани «Металіста» хочуть сказати ФФУ своє «ФЕ»

Харків. 19 серпня. УНІАН. Уболівальники футбольного клубу «Металіст» у неділю, 22 серпня, проведуть ходу на знак протесту проти рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України (КДК ФФУ) позбавити клуб 9 очок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт уболівальників «Металіста» United Kharkiv.

«Після проголошення рішення КДК зняти 9 очок з нашої улюбленої команди настав момент показати, що ми, вболівальники та фанати ФК «Металіст», разом із командою, як одна сім’я. Сидіти й дивитися збоку на те, як наш клуб позбавляють 3 чесних перемог, здобутих потом і кров’ю, значить записати себе в ранг мовчазних свідків, а не повноправних членів спільноти прибічників «Металіста», - говориться у зверненні.

Уболівальники планують у неділю, 22 серпня, пройти ходою від площі Конституції до стадіону «Металіст».

«Металіст» не тільки футбольний клуб, але й гордість Харкова, честь якого не може бути заплямована необґрунтованим звинуваченням недоброзичливців», - наголошують фанати.

Як повідомляв УНІАН, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ на початку серпня цього року визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові, й зняв із обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єр-ліги.

18 серпня ц.р. ФК «Металіст» вимагав скасувати це рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

У квітні 2010 р. прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» через відсутність складу злочину.