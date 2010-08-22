У Харкові фани Металіста проводять акцію на підтримку свого клубу

Харків. 22 серпня. УНІАН. У Харкові фани «Металіста» розпочали акцію протесту проти рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України позбавити клуб 9 очок у нинішньому Чемпіонаті України.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини близько однієї тисячі уболівальників «Металіста» зібралися в центрі міста на площі Конституції і рушили колоною в бік стадіону «Металіст», де сьогодні харківська команда приймає «Кривбас» в рамках Чемпіонату України.

Попереду колони фани несуть великий транспарант з написом «Відстоїмо честь Харкова!». Активісти тримають у руках прапор ФК «Металіст» та червоно-чорне знамено. Вулицями до колони приєднуються бажаючі, і на Московському проспекті кількість протестувальників зросла до кількох тисяч.

Під барабанний бій учасники акції скандують: «Суркіса – геть!», «Мы харьковчане – мы всех сильней!» та інші традиційні уболівальницькі слогани.

Перед початком ходи у спілкуванні з журналістами фани гостро критикували позицію ФФУ, зокрема, його президента Г.СУРКІСА, і заявляли, що будуть «боротися до перемоги» у відстоюванні інтересів «рідного «Металіста».

Колону фанів супроводжують близько 150 міліціонерів і невелика група спецзагону «Беркут». Працівники міліції забезпечують просування колони правим боком вулиці, частково перекриваючи рух транспорту. Порушень громадського порядку не спостерігається.

Як повідомляв УНІАН, контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розиграші Прем`єра-ліги, а також наклав інші санкції.

18 серпня 2010 року ФК «Металіст» подав апеляцію на рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

21 серпня на знак протесту проти рішення КДК ФФУ головний тренер «Металіста» оприлюднив своє звернення до вболівальників на офіційному сайті клубу, у якому заявив, що залишає посаду тренера збірної. Цього ж дня М.МАРКЕВИЧ написав заяву про свою відставку на ім’я 1-го віце-президента ФФУ Олександра БАНДУРКА.