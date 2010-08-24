Харків отримав Приз Європи

Харків. 24 серпня. УНІАН. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ і мер Анкари Меліх ГЬОКЧЕК вручили виконувачу обов’язків Харківського міського голови, секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ Приз Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія нагородження відбулася на спеціально скликаній 47-й позачерговій сесії Харківської міськради.

За словами М.ЧАВУШОГЛУ, рішення про присудження Призу Європи Харкову було ухвалене на засіданні Ради Європи одностайно. Він зауважив, що місту-претенденту необхідно виграти диплом Європи (Харків отримав у 2003 році), почесний прапор Європи (у 2004 році) та таблицю або знак Європи (у 2008 році) перед отриманням призу Європи, і Харків – єдине місто в Україні, що зібрало всі атрибути призу Європи.

Крім цього, місту було вручено пам’ятну медаль і символічний чек на 10 тис. євро, які будуть витрачені на стажування талановитої молоді Харкова в містах Європи.

«Всі члени Ради Європи були приємно вражені, коли приймали це рішення, тим, що Харків зумів розвинути так багато міцних зв’язків з багатьма містами-побратимами та партнерами. Ми хочемо подякувати харків’янам за їх участь в цій роботі. Попередні володарі цього Європейського призу, також як і ви уживають заходів щодо збільшення завоювань демократії», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

За його словами, спеціальна комісія при присудженні Призу Європи бере до уваги питання збереження навколишнього середовища та озеленення міста, якість освіти дітей, молоді, освіту старшого покоління, соціальну політика, політику, яка проводиться щодо людей з обмеженими фізичними можливостями і стосунки міста з іншими містами Європи, що реалізуються через договори про співробітництво.

«Сьогодні Харкову була вручена 4 вища нагорода Ради Європи, яку приїхав вручати особисто Президент Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні наводилося багато доказів, що Харків справді чудове місто, і ті великі справи, що роблять мешканці нашого міста, кожен на своєму місці, вони примножують міжнародний авторитет і славу Харкова», - сказав, коментуючи вручення Харкову почесної нагороди Ради Європи, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Приз Європи (The Europe Prize) присуджується з 1955 р. муніципалітетам за внесок у розвиток європейської співпраці. Нагорода складається з перехідного призу, медалі, диплому та грошової премії для проведення стажувань співробітників муніципалітетів міст-лауреатів. Приз Європи вже отримали 58 міст Європи.

