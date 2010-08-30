У Харкові закриють окружну дорогу для великих вантажівок

Харків. 30 серпня. УНІАН. Розглядається питання про закриття в`їзду до Харкова великовантажного транспорту

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН під час огляду окружної дороги.

«Ми сьогодні прораховуємо можливість закриття з наступного року в`їзду в місто, на період світлового дня, великовантажного транспорту. Тому ми будемо передбачати спеціальні місця, упорядковані та обладнані для нормального відпочинку водіїв великовантажних автомобілів в районі окружної дороги», - сказав М.ДОБКІН.

«Ми скористаємося тим, - додав він, - що ця дорога дозволить нам розвантажити в літній період вулиці міста Харкова від великовантажних автомобілів і не завдавати шкоди дорожньому покриттю в дуже спекотні дні».

За словами губернатора, ремонт окружної дороги завершиться згідно з графіком, і це буде одна з кращих кільцевих магістралей.

«Усі ремонтні роботи завершаться вчасно, Харків і Харківська область отримають одну з кращих кільцевих доріг. Це буде сучасна, зручна дорога, і я не сумніваюся, що вона прослужить харків`янам та гостям міста з користю багато років», - зазначив М.ДОБКІН.