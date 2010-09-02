Вартість проїзду в таксі збільшиться вдвічі – лідер профспілки

Харків. 2 вересня. УНІАН. У разі схвалення нового закону про регулювання ринку таксомоторних перевезень, вартість проїзду в таксі в країні може піднятися вдвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова профспілки таксистів Харківської області Сергій СТАРЦЕВ.

«Будь-яка форма регулювання з боку держави може призвести до збільшення вартості послуг. У даному випадку вона може збільшитися сильно – в 2-2,5 рази, тобто вартість проїзду 1 кілометра становитиме 6-7 гривень», - вважає С.СТАРЦЕВ.

Він пояснив, що напередодні отримав текст законопроекту про регулювання ринку транспортних послуг до Євро-2012, в якому міститься ряд положень, «які так чи інакше утискають права таксистів».

За словами С.СТАРЦЕВА, «в останньому законопроекті відміняється ліцензія, замість цього вводяться поняття «дозвіл» і «сертифікація».

«Цим займатиметься міськвиконком конкретного міста. Крім того, міськвиконком може визначити будь-який колір машин, які можуть працювати в цьому місті, будь-який елемент оснащення таксі або вид зв`язку, яким зобов`язаний користуватися таксист. Це по останньому законопроекту. Але я не виключаю, що завтра з`явиться ще один законопроект, в якому по-іншому стоятимуть ці питання», - зазначив С.СТАРЦЕВ.

Глава профспілки додав, що обговорюються також ідеї ввести обмеження за віком авто, за кольором і так далі. «Машина має бути не старше трьох років. А через три роки, виходить, машину треба викинути або купити нову. Також міськвиконкоми можуть отримати право квотування кількості таксі для того або іншого міста. А в результаті споживач отримає підвищення ціни», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може міськвиконком регулювати вартість послуг таксі, він сказав: «На даний момент, я підкреслюю – на цей момент, міськвиконком не має повноважень регулювати ціни на цьому ринку. Але я не виключаю, що ця ситуація може змінитися».

С.СТАРЦЕВ також заявив, що якщо таксистам не вдасться відкласти ухвалення цього законопроекту або добитися його доопрацювання, водії почнуть страйк. «Принаймні, страйковий комітет на форумі таксистів 3 вересня буде створений», - сказав С.СТАРЦЕВ.