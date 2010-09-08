Президент Польщі Коморовський відвідає Харків

Харків. 8 вересня. УНІАН. 25 вересня Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ відвідає Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням офіційного сайту Президента України, Б.КОМОРОВСЬКИЙ відвідає Харків для участі у заходах з нагоди 10-ї річниці відкриття Меморіалу жертвам тоталітарного режиму, де вшанує пам’ять розстріляних польських військовополонених.

Домовленості про візит Президента Польщі були досягнуті 7 вересня під час телефонної розмови глави української держави Віктора ЯНУКОВИЧА з Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

Глави держав обговорили стан та перспективи активізації двосторонніх відносин і домовилися про зустріч найближчим часом.

Президенти домовилися провести двосторонню зустріч на початку жовтня в Ялті.

Довідка УНІАН. Меморіал жертвам тоталітарного режиму було відкрито у 2000 році у харківському Лісопарку на місці страти радянських громадян та польських військовополонених наприкінці кінці 1930-х – на початку 1940-х років.

Протягом останніх років Меморіал у Харкові відвідували попередні президенти Польщі та інші керівники сусідньої держави.