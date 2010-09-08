У Харкові проходить Х Міжнародний Катинський моторейд

Харків. 8 вересня. УНІАН. Протягом двох днів 8-9 вересня у Харкові проходитиме Х Міжнародний Катинський моторейд, повідомляє сайт міської ради.

У рамках моторейду о 12.00 на майдані Свободи розпочалася зустріч його учасників з представниками молодіжних громадських організацій.

Також заплановано урочистий прийом у Генеральному консульстві Республіки Польща в Харкові.

Головною подією цьогорічного заходу буде покладання квітів на Українсько-польському меморіалі жертв тоталітаризму та богослужіння, яке відбудеться 8 вересня о 19.00 за участі представників міської ради та обласної державної адміністрації.