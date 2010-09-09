Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,94

Харків. 9 вересня. УНІАН. На 9 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,91 (продаж - 7,915 грн.), євро - 10,07 грн. (10,25 грн.), Базис - 7,9155 (7,9655), 10,04 (10,17), Реал-банк - 7,94 (7,99), 10,07 (10,19) відповідно. Національний банк України на 9 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.8200 (на 8 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1004.1042 (на 8 вересня – 1007.8210) 10 RUR – 2.5603 (на 8 вересня – 2.5733)

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