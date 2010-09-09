За склади боєприпасів у Балаклії візьметься військова прокуратура

Харків. 9 вересня. УНІАН. Державна екологічна інспекція (ДЕІ) в Харківській області виявила порушення при зберіганні боєприпасів у військовій частині А-1352 в райцентрі Балаклія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДЕІ, порушення були виявлені під час планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства військовою частиною А-1352.

За висновком фахівців, зберігання боєприпасів на об’єкті підвищеної екологічної небезпеки здійснюється за відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи. Порушено статті 13, 39 Закону України «Про екологічну експертизу» та ст.ст. 26-29 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

У екоінспекції зазначають, що в липні 2009 р. під час аналогічної перевірки інспектори вже фіксувала це порушення, але за рік воно не було усунуте.

Окрім цього, перевіркою виявилено, що військова частина А-1352 другий рік поспіль користується підземною водою з артезіанської свердловини без відповідного дозволу, а також на момент перевірки на об’єкті не виявилося санкції на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і не вівся облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються.

На відповідальну за це особу накладено адміністративний штраф. Матеріали перевірки направлені військовому прокуророві Харківського гарнізону для вживання заходів прокурорського реагування.

Довідка УНІАН. Військовий арсенал у місті Балаклія на Харківщині – один із найбільших в Україні. Площа бази становить 680 га, технічна площа – 360 га, периметр – 8,5 км. За неофіційними даними, на арсеналі зберігається 180 тис. т снарядів, що перевищує норматив більш ніж на 20%.

Балаклія - місто у Харківській області, центр Балаклійського району. Розташоване на річці на південний схід від Харкова, залізнична станція на лінії Москва - Донбас. Відстань до Харкова залізницею 84 км, шосейним шляхом - 95 км. Згідно останнього перепису в Балаклії проживає 32 117 мешканців.