Маркевич вважає, що для збірної України вибирають слабких суперників

Харків. 9 вересня. УНІАН. Наставник "Металіста" Мирон Маркевич вважає, що збірній України вибирають слабких суперників в товариських матчах.

"Дивився гру до моменту, коли Алієв забив свій черговий "шедевр" і все стало ясно. Потім перемкнув на матч Норвегія - Португалія (1:0). По грі... У першому тайму гарна зв`язка була Шевченко - Девіч. Худоб`як нічого не зіпсував. Тимощук, у принципі, усе перекрив.

Моментами було непогано. Але, мені здається, потрібно більш серйозних суперників для збірної підбирати. Тому що голландці й у вівторок чилійці грали фактично другими складами. Якщо приїжджають такі футбольні держави, то хоча б уже 50 на 50, щоб ми розуміли, на якому рівні перебуваємо.

Так, начебто б, легко виграли. А реальним навантаженням це чи навряд можна назвати. Хоча... Виграли, значить, добре, - цитує тренера "Чемпон" з посиланням на "Сєгодня".