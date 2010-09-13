У Криму потонув 29-річний харків’янин

Харків. 13 вересня. УНІАН. У феодосійському селищі Орджонікідзе в суботу потонув 29-річний турист з Харкова, який відпочивав у Криму з дружиною.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

Чоловік купався в морі, його накрила хвиля, після удару об скелю він пішов під воду. Жінка не змогла допомогти чоловіку через шторм у 4 бали. Причину смерті харків`янина з’ясовує судмедексперт.

За даними МНС, 11 вересня на пляжах в Ялті знайдено мертвими чотирьох чоловіків.

О 12.30 до МНС надійшло повідомлення про виявлення в районі пляжу одного з санаторіїв тіла викинутого з моря на берег 63-річного жителя столиці Білорусі.

Через 15 хвилин рятувальники одержали інформацію про знайденого на пляжі загиблого 27-річного чоловіка з кримського селища Гурзуф. Його тіло викинуло хвилею на берег.

О 16.10 знайдено тіло викинутого на берег 52-річного туриста з Луганської області.

О 19.00 на санаторному пляжі знайдене тіло невідомого чоловіка, якому на вигляд близько 40-45 років.

Причини смерті людей встановлюються.