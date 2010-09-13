Остапчук привітав збірну України із синхронного плавання

Харків. 13 вересня. УНІАН. В управлінні Південної залізниці відбулося вшанування спортсменів української збірної команди з синхронного плавання, основу якої складають вихованці ДФСК «Локомотив».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, від імені свого колективу спортсменок і тренерів привітав і вручив премії начальник Південної залізниці Віктор Остапчук.

Відкриваючи зустріч, В.ОСТАПЧУК сказав: «Сьогодні у цьому залі присутні краса і гордість нашої дороги і всієї країни. Від імені всього колективу Південної залізниці й численних уболівальників дозвольте висловити нашій команді із синхронного плавання сердечну вдячність і подяку за відмінні досягнення, які вона демонструє на відповідальних змаганнях. Нагороди, завойовані вами, - це перш за все нагороди за вашу працю».

На зустрічі В.Остапчук вручив цінні подарунки та грошові премії спортсменкам Тамарі Іконниковій, Ользі Кондрашовій, Ганні Волошиній, Юлії Хроменковій, Олександрі Сабад, Юлії Мар`янко, Анастасії Петренко, Вірі Голубовій, Тетяні Бурмаці, Ксенії Сидоренко, Дар’ї Юшко та Лоліті Ананасовій, головному тренеру збірної України та ДФСК «Локомотив» із синхронного плавання Світлані Саїдовій, тренерам збірної і ДФСК «Локомотив» із синхронного плавання.

На знімку: начальник Південної залізниці Віктор Остапчук вручає подарунки спортсменкам збірної України із синронного плавання.

Фото В`ячеслава Литвинова