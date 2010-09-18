У Харкові проходить свято українського борщу
12:32, 18 вересня 2010Харьків
0 0
Скуштувати блюдо можна в саду Шевченка
Харків. 18 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові проходить свято українського борщу.
Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини харків’яни і гості міста можуть скуштувати свіжо звареного борщу на головній алеї саду ім. Шевченка в центрі міста.
У святі популярного національного блюда українців беруть участь близько 10 підприємств ресторанного господарства міста й області.
Створено спеціальне журі, яке визначить найбільш смачний борщ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter