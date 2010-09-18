У Харкові проходить свято українського борщу

Скуштувати блюдо можна в саду Шевченка

Харків. 18 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові проходить свято українського борщу. Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини харків’яни і гості міста можуть скуштувати свіжо звареного борщу на головній алеї саду ім. Шевченка в центрі міста. У святі популярного національного блюда українців беруть участь близько 10 підприємств ресторанного господарства міста й області. Створено спеціальне журі, яке визначить найбільш смачний борщ.

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