Superior Golf Club може стати базою з підготовки олімпійської збірної України

Харків. 20 вересня. УНІАН. Superior Golf Club планується зробити основною базою для підготовки олімпійської збірної України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Харківщини, перший віце-президент Федерації гольфу України Михайло ДОБКІН.

«Гольф вже затверджено як олімпійський вид спорту. Він буде включений до програми Олімпіади 2016 року, яка відбудеться в Бразилії, і для нас дуже важливо зайняти серйозні стартові позиції з підготовки спортсменів для національної збірної України», - сказав М.ДОБКІН.