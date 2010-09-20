Харківщина відзначила свій 245-річний ювілей

Харків. 20 вересня. УНІАН. Харківщина відзначила 245-річчя з дня заснування області.

Урочистості з нагоди ювілею цими вхідними пройшли в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка, повідомляє сайт облдержадміністрації.

До присутніх на урочистому концерті звернувся голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Я сповнений гордості за нашу Слобожанщину! Ми живемо на такій чудовій землі, що за наше сьогодення і майбутнє переживати не доводиться. А для того, щоб воно було щасливим, щоб наша країна була серед світових лідерів, нам доведеться ще багато працювати. На Слобожанській землі живуть сильні, працьовиті, талановиті люди, без яких освоєння космосу, наукові відкриття, мистецтво, не отримали б того розвитку, яке ми маємо на сьогоднішній день. Я впевнений, що в кожному куточку Харківської області знайдеться людина, яка своїм щоденним трудовим подвигом може служити яскравим прикладом для підростаючого покоління.

Я впевнений, що наша головна сила - наші діти, талановиті, перспективні, розумні, а головне вони налаштовані на перемогу. Я бажаю, щоб вони були сильнішими нас, краще за нас і талановитіше нас», - сказав М.ДОБКІН.

Під час урочистостей голова М.ДОБКІН та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ вручили відзнаки почесним громадянам Харківської області.