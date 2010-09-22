Ізюмський тепловозоремонтний завод не буде ліквідований

Харків. 22 вересня. УНІАН. Незважаючи на те, що Ізюмський тепловозоремонтний завод є проблемним підприємством, його не буде ліквідовано.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН під час брифінгу за підсумками робочої поїздки в Ізюмський район.

За його словами, в Харківській області буде зроблено все необхідне, щоб завод повернувся до колишніх виробничих показників, а його працівникам була виплачена вся заробітна плата.

«Можу вам гарантувати одне: не буде прийнято рішення про ліквідацію цього підприємства і продаж майна для покриття боргів. Завод буде розвиватися, щоб стати серйозним підприємством, де буде ремонтуватися спеціальна техніка не тільки Південної залізниці, але й Донецької та інших. Для цього потрібно об`єднати зусилля Південної залізниці, «Укрзалізниці», Кабінету Міністрів і місцевої влади. Ми це зробимо», - сказав М.ДОБКІН.