Для школярів Харківщини організують екскурсії по рідному краю

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Для школярів Харківщини планується організовувати екскурсії по області в рамках вивчення історії рідного краю, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За словами заступника губернатора Євгена САВІНА, школярі Харківської області повинні вивчати історію, культуру і географію рідного краю наочно.

«Як можна вчити історію рідного краю, не мандруючи по ньому? Таку програму ми обов`язково запропонуємо управлінню освіти, щоб уроки проходили не за підручниками, а вживу, на місцях. Можна поїхати до тієї ж Шарівки, Верхнього Салтова. У нас достатня кількість історичних місць, де можна подивитися, як зароджувалася культура та історія рідного краю», - сказав. Є.САВІН.

На знімку: садиба в Шарівці.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА