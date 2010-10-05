Для школярів Харківщини організують екскурсії по рідному краю

08:41, 05 жовтня 2010
Харьків
2 0

В рамках вивчення історії Слобожанщини

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Для школярів Харківщини планується організовувати екскурсії по області в рамках вивчення історії рідного краю, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За словами заступника губернатора Євгена САВІНА, школярі Харківської області повинні вивчати історію, культуру і географію рідного краю наочно.

«Як можна вчити історію рідного краю, не мандруючи по ньому? Таку програму ми обов`язково запропонуємо управлінню освіти, щоб уроки проходили не за підручниками, а вживу, на місцях. Можна поїхати до тієї ж Шарівки, Верхнього Салтова. У нас достатня кількість історичних місць, де можна подивитися, як зароджувалася культура та історія рідного краю», - сказав. Є.САВІН.

На знімку: садиба в Шарівці.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter