На Харківщині тепло подано до 14% житлових будинків

Харків. 7 жовтня. УНІАН. На сьогодні опалення включене в 14% житлових будинків Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань життєзабезпечення Валентин ДУЛУБ.

За його словами, серед житлового фонду області в тому числі підключено до опалення 14% будинків, що перебувають на балансі місцевих рад, 11% будинків відомчого житлового фонду та 14% будинків, що перебувають в управлінні кооперативів.

В.ДУЛУБ зауважив, що в місті Харкові до опалення підключено 19,9% житлового фонду. Для запуску опалення інших будинках міста й області знадобиться приблизно тиждень.

За його словами, у Богодухівському, Великобурлуцькому, Зачепилівському та Лозівському районах області опалення включене в 100% житлових будинків.

Заступник губернатора наголосив, що згідно з розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, до опалення з 1 жовтня в першу чергу підключалися об’єкти соціальної сфери (лікарні, школи, будинки для інвалідів тощо). Так, станом на сьогодні до опалення підключено 86% об’єктів соціальної сфери, в тому числі 86% дитячих садків області, 84% шкіл і 89% лікарняних закладів.

Він запевнив, що решта об’єктів соціальної сфери будуть підключені до опалення до 8 жовтня.

В.ДУЛУБ підкреслив, що в ході підготовки до осінньо-зимового періоду всі 15993 житлові будинки Харківської області отримали паспорти готовності до опалювального сезону. Крім цього, до опалювального сезону підготовлені 992 котельні – 100% плану, замінено 2136 км труб, створено 8 тис. т запасів кам’яного вугілля для котельних, котрі використовують цей вид палива. Водопровідно-каналізаційне господарство, об’єкти міського комунального господарства та дорожньої мережі також готові до роботи в зимовий період на 100%.