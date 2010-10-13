Південна залізниця за 9 місяців 2010 р. перевезла понад 50 млн. пасажирів

Харьков. 13 октября. УНИАН. За 9 месяцев 2010 года Южная железная дорога перевезла 50,7 млн пассажиров.

Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на начальника ЮЖД Виктора ОСТАПЧУКА.

Руководитель отметил, что по этому показателю ЮЖД среди национальных желез¬ных дорог Украины стабильно удерживает третью позицию, пропуская вперед лишь Юго-Западную ма¬гистраль и Приднепровскую дорогу, обслуживающую мощ¬ные потоки пассажиров, следующих на отдых в Крым в летнее время года.

«В период летних пасса¬жирских перевозок сезона 2010 года ЮЖД отправила 23,6 млн пассажиров, следовавших к местам летнего отдыха. В среднем в сутки со станций и вокзалов дороги в летний сезон 2010 го¬да уходили поезда с отдыхающими, численность которых составляла 193,4 тыс. человек», - сообщил В.ОСТАПЧУК.

Чтобы свести к минимуму наличие очередей, связан¬ных с повышенным спросом на железнодорожные билеты в период массовых летних пассажирских перевозок, была организована работа 268 билетных касс. В целом подразделения ЮЖД, участвовавшие в организации летних пассажирских перевозках, обеспечили выполнение стоявших перед ними задач, отметил начальник ЮЖД.

Он подчеркнул, что ежегодно в соответствии с утверждаемыми планами капитальных инве¬стиций и капитальных ремонтов ЮЖД вкладывает в разви¬тие этой базы значительные средства. К примеру, капитальные вложения пассажирской службы, службы при¬городных пассажирских перевозок, службы строительно-монтажных и эксплуатационных работ в истекшем году на обеспечения пассажирских перевозок и обновление материально-технической базы составили почти 82 млн. грн. В числе основ¬ных объектов, которые были зданы в эксплуатацию в 2010 году - новый вокзал на станции «Купянск-Узловой», рассчитанный на 400 чел. Он даст возможность в период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012 обеспечить не¬обходимый уровень таможенного и пограничного контроля пассажиров, которые будут следовать через Купянск на футбольные стадионы городов, принимающих у себя участ¬ников финальной части чемпионата.

Оборудованные в рамках реконструкции в вагонном пассажирском депо «Гребенка» камеры дробеструйной очистки внешней поверхно¬сти пассажирских вагонов и их покраски, дали возможность существенно повысить качество покраски кузовов не только пассажир¬ских вагонов, но и пригородного подвижного состава, при зна¬чительном улучшении его внешнего вида. В результате мощность пассажирском депо «Гребенка» позволяет производить полное обновление лакокрасочного покрытия 25 вагонов в год, а производственная мощ¬ность дробеструйного ком¬плекса при работе в две смены составляет 71 вагон в год.

По данным начальника ЮЖД, введение системы технологического обеспечения качества ре¬монта буксовых узлов «Исток» позволило автоматизи¬ровать процесс измерения и подбора деталей буксовых уз¬лов колесных пар пассажирских вагонов и др.