Завод ім. Малишева відвантажив Міністерству оборони 10 танків БМ «Булат» (фото)

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Державне підприємством «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні - завершив випуск чергової партії танків БМ «Булат» в кількості 10 одиниць для Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні підприємство відвантажило цю техніку в діючі частини української армії.

Промовляючи на мітингу, присвяченому відправці танків, генеральний директор заводу ім. Малишева Олексій ПІДГОРНИЙ зазначив, що техніка виготовлена на замовлення Міноборони України в рамках контракту, підписаному в 2009 році, яким передбачено загалом випуск 29 машин БМ «Булат».

За його словами, решту 19 машин буде виготовлено в березні – квітні наступного року, і до кінця 2011 року «планується завершити цей контракт». Гендиректор додав, що паралельно завод працює над виконанням інших контрактів, зокрема, виконує замовлення Міноборони на випуск 10 новітніх танків «Оплот», провадить підготовку до виробництва нових моделей бронетранспортерів, здійснює випуск іншої бронетехніки, а також виготовлення дизельних двигунів для Укрзалізниці.

На мітингу виступили заступник міністра оборони України Володимир ОМЕЛЯНЧУК та заступник міністра промполітики України Костянтин КУЧЕР, які повідомили, що, згідно з проектом модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат», у попередні роки завод поставив Міноборони 56 одиниць цієї техніки.

Представники оборонно-промислового комплексу зазначили, що вартість виготовлення всіх 29 танків «Булат» становить близько 210 млн. грн., 80 мільйонів з яких ще має надійти на підприємство. Керівництво заводу сьогодні висловлює надію, що вчасне надходження цих коштів дозволить успішно виконати контракт.

За даними фахівців, створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева» здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64б була розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років.

Як повідомив журналістам генеральний конструктор зі створення бронетехніки та артилерійських систем Михайло БОРИСЮК, в ході модернізації цієї моделі всі основні характеристики Т-64 – з бойової міці, захисту та мобільності – «значно підвищуються», і українська армія фактично отримує новий сучасний танк БМ «Булат» на рівні машин наступних поколінь Т-80УД і Т-84. За словами конструктора, цей рівень цілком забезпечує «Булату» спроможність ведення сучасного бою і ставить машину в ряд новітньої техніки, здатної вирішувати найскладніші завдання військових.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б розрахований на 10 років і передбачає створення близько 400 БМ «Булат».

На знімках: танк БМ «Булат».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА