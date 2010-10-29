Погода у п’ятницю

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-західний (на півдні та сході північно-східний), 5-10 м/с, у Криму пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 11° тепла; у Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у п’ятницю вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.