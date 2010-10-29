Результати жеребкування 1/4 Кубка України з футболу

08:05, 29 жовтня 2010
Харьків
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Матчі відбудуться 10 листопада

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У четвер відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу.

У чвертьфінальній стадії - лише одна команда з Першої ліги.

Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ)

Карпати (Львів) - Арсенал (Київ)

Зоря (Луганськ) -  Дніпро (Дніпропетровськ)

Шахтар (Донецьк) - Металург (Запоріжжя)

Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 10 листопада 2010 року.

 

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