Україна і Польща встигнуть підготувати інфраструктуру до Євро-2012

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Міста Польщі та України, які прийматимуть Євро-2012, встигнуть підготувати свою інфраструктуру, заявили на брифінгу у Львові віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ і віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Польщі Вальдемар ПАВЛЯК.

Як передає кореспондент УНІАН, вони наголосили, що проведення Євро-2012 стане поштовхом до розвитку обох країн.

«Після проведення Євро-2012 Україна матиме такі ж наслідки, як інші країни, які проводили цей захід: розвинену інфраструктуру, новий рівень підготовки персоналу. Це буде імпульсом до розвитку країни», - наголосив Б.КОЛЕСНИКОВ.

На такий же ефект сподівається і В.ПАВЛЯК: «Зрозуміло, що в короткий термін ми не отримаємо прибутки, але це дуже важливий імпульс до розвитку, промоція. На наші країни звертають увагу потужні інвестори, компанії світового рівня. Спорт розбудить великі емоції і амбіції».

Оцінюючи підготовку Львова до Євро-2012, Б.КОЛЕСНИКОВ відзначив значні зрушення: «Почався монтаж даху стадіону, практично збудовано коробку нового терміналу Львівського аеропорту. Зараз особливу увагу ми звертаємо на будівництво доріг. Крім того, готується зміна Генплану Львова з урахуванням об’єктів, які будуватимуться в межах підготовки до «Олімпійської надії-2022».

Б.КОЛЕСНИКОВ повідомив, що сьогодні під час наради з питання облаштування українсько-польського державного кордону до проведення Євро-2012 було обговорене питання спрощеної системи перетину кордону під час чемпіонату. «Думаю, що протягом 10-12 місяців ці питання будуть вирішені», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що цього тижня між Міністерством фінансів і Міністерством культури буде вирішене питання щодо фінансування необхідних робіт з реконструкції Національного академічного драматичного театру ім. Заньковецької.

Також Б.КОЛЕСНИКОВ додав, що землю вздовж майбутньої магістралі Львів - Краковець треба продавати чи надавати в оренду виключно на аукціонах.

«У третій декаді грудня відбудеться засідання оргкомітету, і ми отримаємо інформацію, які зони – відпочивальні, готельні будуть вздовж цієї траси. Крім того, зараз уряд веде перемовини з іноземними компаніями щодо отримання швидкісних поїздів. Україна має отримати в листопаді шість швидкісних поїздів», - додав він.