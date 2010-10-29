У Харкові вже хочуть перенести вибори

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Кандидати до органів місцевої влади вважають доцільним перенести дату місцевих виборів на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківського обласного відділення ВО «Батьківщина», де розміщена фотокопія листа до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Представники політичних сил вважають, що численні порушення процедурних моментів, пов’язаних із організацією виборчого процесу, паритетним формуванням виборчих комісій, фактична відсутність у кандидатів рівних можливостей вести агітацію свідчить про «провальну організацію виборчого процесу харківською місцевою владою».

«Це також створює серйозні передумови для зловживань, фальсифікацій та зриву усього виборчого процесу», - вважають підписанти.

«Розділяючи Вашу стурбованість щодо проведення місцевих виборів відповідно до демократичних норм і принципів, ми, кандидати до органів місцевої влади від різних політичних партій, вважаємо, що в цій ситуації не можуть відбутися демократичні прозорі вибори, а в випадку їх проведення, результати будуть спотворені та не відповідатимуть волевиявленню наших громадян.

За таких обставин єдиною умовою проведення чесних виборів може бути перенесення дати голосування та організація виборчого процесу відповідно до вимог законодавства та Конституції України», - йдеться в листі.

У цілому лист до В.ЯНУКОВИЧА з вимогою забезпечити чесне проведення виборів в Харківській області підписали близько 150 представників від 16 політичних сил. Серед них 5 кандидатів на посаду Харківського міського голови (Арсен АВАКОВ, Володимир ДРОНОВ, Олександр ШАРМАР, В`ячеслав ДЯЧЕНКО, Олександр СИРОТА), довірена особа кандидата в мери Харкова Андрія БІЛОГРИЩЕНКА Дмитро ЧЕПУРИН, семеро голів Харківських обласних організацій політичних партій, четверо голів Харківських міських організацій політичних партій, 86 кандидатів в депутати Харківської обласної ради, 34 кандидати в депутати Харківської міської ради, 14 кандидатів в депутати районних рад Харківської області.