У Харкові відкрили міський хоспіс

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харкові відкрито ще один медико-соціальний об`єкт - відділення паліативної опіки «ХОСПІС».

В урочистій церемонії відкриття нового закладу взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, заступник губернатора Ігор ШУРМА, повідомляє сайт ОДА.

Фінансування цього проекту протягом 2007-2010 років здійснювалося за рахунок міського бюджету в сумі 19,1 млн. грн. (2007 р. - 3,7 млн. грн., 2008 р. - 8,8 млн. грн., 2009 р. - 3,4 млн. грн. 2010р - 3,2 млн. грн.).

Придбання медичного обладнання, меблів, м`якого і твердого інвентаря для введення в експлуатацію першої черги відділення паліативної опіки «ХОСПІС» на суму понад 1 млн. грн. здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету передбачених для галузі охорони здоров`я. Крім того, для оснащення хоспісу отримані ліжка, тумбочки і деякий м`який інвентар у вигляді гуманітарної допомоги на суму понад 234 тис. грн.

Потенційними пацієнтами хоспісу в Харкові можуть бути важкі онкологічні хворі (23567 пацієнтів), неврологічні хворі з невиліковною патологією (12000 пацієнтів), хворі з важкою судинною патологією (1248 пацієнтів), одинокі люди похилого віку з різною тяжкою хронічною патологією (11206 пацієнтів) .

Нову споруду було освячено представниками всіх основних релігійних конфесій, парафіяни яких проживають на території Харкова.

Довідка. У рамках існуючого законодавства України та міжнародних зобов`язань паліативна опіка - це комплексна система медико-соціальних послуг, спрямованих на опіку людей у заключній стадії життя з метою забезпечення гідного її завершення. В останньому періоді життя багато хто страждає від тяжких хронічних захворювань. Більшість з них потребують кваліфікованої паліативної допомоги в умовах хоспісу. Паліативна допомога завдяки ранньому виявленню та лікуванню больового синдрому та інших ускладнень, може призводити до значного поліпшення якості життя хворих та їх близьких, які ними опікуються. Впровадження паліативної допомоги гарантовано забезпечить харків`ян медико-соціальною та психологічною допомогою, етичною та духовною підтримкою, спрямованих на полегшення страждань пацієнтів на останніх стадіях життя, спеціалізоване лікування яких вже вичерпало свої можливості.