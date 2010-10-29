Філенко каже, що виявив у Харкові ще одну друкарню-порушника

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харкові виявлено ще одну друкарню, на якій бюлетені для голосування на місцевих виборах виготовляються з порушеннями чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок», про це повідомив народний депутат України, заступник голови ПРП Володимир ФІЛЕНКО.

За його словами, цього разу йдеться про одне з рекламних агентств. Це агентство отримало замовлення на друк бюлетенів від видавництва, яке, у свою чергу, уклало угоду про виготовлення виборчих документів із Харківським обласним тервиборчкомом.

«У даному випадку, так само як і в ситуації з видавництвом «Фоліо-плюс», порушено вимогу закону про заборону кооперації при друку бюлетенів», – зазначив В.ФІЛЕНКО.

За його словами, опозиції відомо, що видавництво замовило агентству приблизно 38 тисяч бюлетенів 12-ти видів. «У нас є лист, у якому вказані виборчі округи, для яких замовлений тираж», – повідомив народний депутат.

В.ФІЛЕНКО наголосив, що бюлетені друкувалися на звичайному папері формату А4, без будь-яких ознак захисту. «Такий друк бюлетенів можна здійснити на будь-якому принтері, і це чергове грубе порушення законодавства», – сказав він.

Депутат також зазначив, що на момент його прибуття до друкарні там не було представників видавництва. «Я заявляю про те, що контроль за друком бюлетенів не здійснюється тією компанією, яка фактично його замовила», – сказав В.ФІЛЕНКО.

Крім того, за його словами, на підприємстві не було жодного представника правоохоронних органів, як того вимагає закон.

«Ці факти свідчать про те, що порушення при друку бюлетенів у Харківській області мають системний і спрямований характер. Вони координуються з одного місця, зрежисовані в одній компанії. Ця компанія називається Партія регіонів, – заявив В.ФІЛЕНКО. – Сподіваємося, що ніякі фальсифікації, ніякі фокуси з бюлетенями не дозволять їм вплинути на волевиявлення громадян. Ми впевнено рухаємося до дня виборів і йдемо до них із гарним настроєм, незважаючи на всі підступи».

Народний депутат зазначив, що за результатами перевірки складено акт із переліком порушень. «Цей акт із моєю заявою юристи передадуть до обласної прокуратури для реагування в порядку прокурорського нагляду», – повідомив В.ФІЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО виявили у харківському видавництві «Фоліо-Плюс» друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.