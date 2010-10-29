«Антонов» візьме кредит в $300-400 млн. на виробництво літаків - Азаров

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Державний авіабудівний концерн «Антонов» візьме кредит у російського «Внешэкономбанку» у розмірі 300-400 млн. доларів для виробництва літаків.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

Він підкреслив, що кредит буде надано на пільгових умовах.

«Авіабудівний завод візьме на нормальних умовах, на пільгових, кредит для запуску (виробництва - УНІАН). У межах 300-400 млн. дол. «Внешэкономбанк» надасть їм... Ми знайшли вчора ресурс і домовилися про відновлення виробництва літаків», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Києві підписано угоду про створення спільного підприємства між російською Об`єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

На знімку:літак Ан-74ТК-300Д виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА