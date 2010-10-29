На Харківщині сільському голові дали 5 років за хабарництво

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 48-річного сільського голову одного з районів області засуджено на п’ять років позбавлення волі за хабарництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, у лютому цього року до сільського голови звернувся колишній мешканець цього населеного пункту щодо виділення йому та його знайомому двох земельних ділянок площею 0,25 гектара для будівництва та обслуговування житлових будинків з метою отримання їх у приватну власність.

За сприяння у швидкому винесенні на розгляд сесії сільради і прийнятті позитивних рішень для заявника та його приятеля була досягнута домовленість із сільським головою про передачу тому 1000 доларів США.

Вже через два дні сільський голова ініціював питання про розгляд заяви заявника на сесії сільради. І того ж дня було прийнято рішення про надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок для будівництва двох індивідуальних житлових будинків.

Через два тижні чиновник отримав від заявника хабар у суму 7995 грн., після чого був затриманий правоохоронцями.

Рішенням суду сільського голову також терміном на 3 позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою діяльністю. Його позбавлено також 4-ї категорії 8 рангу державного службовця.