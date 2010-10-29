Україна відправить першу партію БТР-4 в Ірак у листопаді

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Першу партію бронетранспортерів БТР-4, які Україна виготовляє в рамках контракту на поставки 420 одиниць цієї техніки для Іраку, буде відправлено наприкінці листопада 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра промислової політики - голова агентства з питань ОПК Костянтин КУЧЕР під час перебування на Держпідприємстві «Завод ім. Малишева», яке здійснюватиме випуск БТР-4.

«Перша партія в 11 одиниць має піти до кінця листопада», - сказав К.КУЧЕР.

Це пов’язане з тим, пояснив він, що іракська сторона хотіла б продемонструвати нову техніку 6 січня на День армії країни, який вважається одним із найбільших свят Іраку.

«Тому 6 січня наші 11 БТРів уже будуть іти на параді», - сказав К.КУЧЕР.

Як повідомляв УНІАН, колісний БТР-4 розроблений Казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро ім. Морозова» – провідною і координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії в Україні.

Згідно з контрактом, підписаним у 2009 році, Україна має поставити в Ірак до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає Держпідприємство «Завод ім. Малишева» (Харків).

Вартість контракту, яким передбачено , зокрема, і поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.