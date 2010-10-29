У Харкові знищили понад 50 тисяч виборчих бюлетенів

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні на поліграфічному підприємстві «Фоліо-Плюс» було знищено понад 50 тисяч виборчих бюлетенів.

Як повідомив журналістам голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ, сьогодні було знищено 42 466 бюлетенів зі спецнакладу, 8 575 бракованих бюлетенів, а також 73 форми, з яких 70 – фотоформи і 3 – металеві пластини.

За словами О.РУСАНОВА, сьогодні закінчилося знищення зайвих і бракованих бюлетенів. Він повідомив, що цей процес розпочався у понеділок. Проте О.РУСАНОВ не зміг уточнити, скільки всього бюлетенів було знищено протягом тижня.

Голова облвиборчкому повідомив також, що облвиборчком уже передав бюлетені в усі 34 виборчих комісії міст і районів Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО виявили у харківському видавництві «Фоліо-Плюс» друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» у спробі зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

28 жовтня В.ФІЛЕНКО заявив, що в Харкові виявлено ще одну друкарню, на якій бюлетені для голосування на місцевих виборах виготовляються з порушеннями чинного законодавства.