У Харкові чорнобильці вимагають від влади виконання соцгарантій

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харкові представники ветеранської громадської організації «Ветерани війни – інваліди Чорнобиля» пікетують будівлю облдержадміністрації з вимогою збереження соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 60 активістів тримають національні прапори, символіку ветеранської громадської організації «Ветерани війни – інваліди Чорнобиля», а також транспаранти з написами: «Вимагаємо виконання соціальних гарантій чорнобильців Харкова».

Чорнобильці висловили занепокоєння намаганням уряду змінити норми Закону «Про статус і соціальний захист громадян, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», зокрема в тій частині, де йдеться про розмір соціальних виплат.

«У нинішній редакції Закону «Про статус і соціальний захист громадян, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» є визначені соціальні виплати у чітко визначених обсягах. Законопроект, який хочуть внести від Кабінету міністрів України, ці розміри нівелює, пропонується всі виплати надалі виплачувати в розмірах, визначених Кабінетом міністрів України. Ми припускаємо, що виплати будуть мінімальними й не відповідатимуть розмірам, які зараз встановлені законом», - наголосили організатори акції.

Учасники пікету висловили сподівання на підтримку їх позиції з боку чиновників Харківської облдержадміністрації, а також підписали листа на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому вимагають «відновити в питанні пенсійного забезпечення» чорнобильців «належний правовий конституційний порядок».

Чорнобильці звернулися до В.ЯНУКОВИЧА з проханням забезпечити чорнобильцям України «призначення та виплату пенсій у визначених законом розмірах» без звернення ветеранів Чорнобильської катастрофи «за захистом своїх конституційних прав до судових органів влади України».