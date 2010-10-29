Шуфрич просить не лякати людей страшилками про відміну мораторію на продаж землі

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Партія регіонів не обговорює ідею скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Нестор ШУФРИЧ, коментуючи відповідні чутки.

Він наголосив, що на сьогодні Україна не готова до відміни мораторію. «Не потрібно людей лякати відміною мораторію. Ще ніхто цього не знає. Поки мораторій діє. Я не впевнений, що на сьогодні ми готові до відміни мораторію на продаж сільгоспземель, тому не потрібно страшилки чергові придумувати. Таке питання не стоїть. Мені невідомо про це, і принаймні у керівництві Партії регіонів не обговорювалася така ініціатива», - сказав Н.ШУФРИЧ.