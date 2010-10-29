Конфлікти у виборчкомі Харкова можуть зірвати вибори – КВУ

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Голова Харківської міської виборчої комісії Олександр ДМИТРЕНКО саботує роботу виборчої комісії, заявив на прес-конференції голова Харківського обласного відділення Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що конфлікт у роботі виборчкому спостерігається у площині «керівництво ТВК – члени ТВК».

За словами М.КАМЧАТНОГО, деякі члени тервиборчкому навіть звернулися до Центральної виборчої комісії зі скаргою на роботу керівництва Харківського міськвиборчкому.

М.КАМЧАТНИЙ підкреслив, що голова виборчкому «намагався завуалювати, зробити процес роботи комісії закритим», що викликало обурення членів комісії. «Не проводилися засідання, були скарги, що голова комісії постійно сам оформлює рішення комісії, а також протокол засідання комісії, і за фактом його надає іншим членам комісії», - наголосив він.

До того ж, за словами М.КАМЧАТНОГО, у виборчкомі досі існують проблеми з додержанням строків багатьох процедурних моментів, з матеріально-технічним забезпеченням роботи, а також з оформленням членів виборчої комісії.

При цьому М.КАМЧАТНИЙ висловив сподівання, що вибори в Харкові пройдуть без зривів і значних порушень виборчого законодавства.